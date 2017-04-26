Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) 26 апреля утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. "Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Министры ЕС утвердят соглашение 11 мая", - написал Йозвяк.

После того, как украинский безвиз одобрили послы ЕС, его должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая.

После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.