Порошенко отреагировал на решение послов ЕС по "безвизу"

Двери Европы для Украины открыты и теперь остался последний шаг, отметил президент.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина еще на один шаг стала ближе к отмене виз в Евросоюз после решения послов ЕС о предоставлении безвизового режима. Об этом он заявил во время пребывания в Чернобыльской зоне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС, передает 112.ua.

Он отметил, что двери Европы для Украины открыты и теперь остался последний шаг. "Есть еще одно важное решение, о котором я имею великую честь объявить. Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыть. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров и процесс завершен", – сказал Порошенко.

Как сегодня стало известно, Комитет постоянных представителей ЕС сегодня апреля утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

Напомним, ранее Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима. Данное решение поддержал 521 евродепутат.

Также стало известно, в какие именно страны Европы будет действовать безвиз. Сайт "Сегодня" разобрался с самыми распространенными вопросами относительно безвизового режима с Евросоюзом – что это означает и как он будет действовать.