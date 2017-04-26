Порошенко одобрил изменения в Правилах дорожного движения

Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в Правилах дорожного движение, принятые Верховной Радой 4 апреля. Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Законом урегулирован вопрос о предоставлении преимуществ в движении транспортным средствам, которые выезжают на перекресток, где организовано круговое движение.

"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу", - говорится в законе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в странах Европы на перекрестках, где организовано круговое движение, действует единая схема движения Roundabout.

"Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout, аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%", - говорится в документе.