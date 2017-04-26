Порошенко выразил уверенность, что Беларусь не пойдет войной на Украину

Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не втянет Беларусь в захватническую войну против Украины.

Об этом он сказал 26 апреля на совместном с главой Беларуси Александром Лукашенко на брифинге в Чернобыле.

Порошенко напомнил, что сейчас против Украины ведется необъявленная война. «Уверен, что белорусско-украинская граница всегда была, есть и будет границейдобрососедства, надежного партнерства, мира. И никто никогда нас не поссорит.Я получил подтверждение от президента Беларуси, что никто и никогда несможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины», — сказалПорошенко.

26 апреля Лукашенко и Порошенко находятся в Чернобыле Киевской области Украины. В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президенты посетили станцию и почтили память погибших ликвидаторов.

По их мнению, Порошенко, народ Беларуси и «его опытный и достопочтенныйпрезидент этого не допустят».