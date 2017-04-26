12.04.17 19:012120
Министр энергетики заговорил об отключении воды Донбассу
|26.04.17 16:29
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает остановку водоснабжения на неподконтрольных украинскими властям территориях Донбасса.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает остановку водоснабжения на неподконтрольных украинскими властям территориях Донбасса.
Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, передает УНИАН.
По словам министра, это связано с тем, что эти территории имеют задолженность по оплате перед украинским водоканалом, а также с отсутствием возможности поставки антрацитового угля на станции, обеспечивающие водоснабжение регионов.
«Идет вопрос воды сейчас, в водоканал — не идет оплата. И один из вопросов, которые будут стоять в Минске сегодня, это, в том числе, что мы с одной стороны на Луганку не можем поставить уголь антрацитовой группы, у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории или из России. И после этого мы должны отключать водоканал», — сказал министр.