В Одессе началась обратная декоммунизация

Переименованным при губернаторе Саакашвили улицам вернули прежние названия или переименовали в очередной раз.

На последней сессии Одесского горсовета депутаты проголосовали за переименование улиц, которые попали под декоммунизацию во время губернаторства Михаила Саакашвили. Большинству советских улиц и переулков вернули наименования, которые ранее предлагали в историко-топинимической комиссии, таких всего 56. Так, Ливерпульский переулок, названный так при Саакашвили, который до этого был Пионерским, теперь носит имя Фраполли, а бывшая улица Красных зорь, переименованная в прошлом году в Бернардацци, стала Храмовой.

У некоторых улиц появились абсолютно новые названия, на которых настояли общественники. Непростая судьба ждала улицу Карла Либкнехта. Ее при Саакашвили назвали улицей Николая Троицкого, а изначально предлагали дать имя Небесной сотни. В итоге же решили сделать ее улицей Одесских поэтов. Улица Правды теперь стала улицей Счастья, а переулок Правды - переулком Вдохновения.

Среди зарегистрированных Минюстом названий были ошибки, - отметил секретарь горсовета Олег Брындак. – К примеру, некоторых улиц вообще не существует, а другие к тому времени уже были переименованы по инициативе нашей топонимической комиссии. Мы считаем, что называть улицы лучше именами людей, которые жили и работали в Одессе, к примеру, именем Бориса Литвака или Героя Советского Союза Жученко, а не императора Габсбурга.

Части улиц после обсуждений вернули прежние названия. Старые наименования решили оставить, в частности, улицам Гончарова, Бадаева и Терешковой. Кроме того, проспект Маршала Жукова тоже вернулся на карту города, как и требовали горожане. Согласно закону, названия, связанные с именами деятелей, которые участвовали в движении сопротивления и помогали освободить Украину от нацистов, переименовывать не нужно.