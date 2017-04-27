Египет вводит электронные визы С 1 июня в Египте начнут действовать электронные визы. Нововведение должно упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах и стимулировать приток туристов. "Благодаря новой системе туристы в любой точке мира смогут запросить электронную визу", — сообщил министр туризма страны Мухаммед Яхъя Рашид. Ранее министр коммуникаций и информационных технологий Египта Ясер аль-Кади пояснял, что туристам достаточно будет заполнить форму для получения визы в электронном виде, а после одобрения копия права на въезд будет направляться по электронной почте. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама