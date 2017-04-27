13.04.17 13:022360
Египет вводит электронные визы
|27.04.17 10:25
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С 1 июня в Египте начнут действовать электронные визы. Нововведение должно упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах и стимулировать приток туристов.
С 1 июня в Египте начнут действовать электронные визы. Нововведение должно упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах и стимулировать приток туристов.
"Благодаря новой системе туристы в любой точке мира смогут запросить электронную визу", — сообщил министр туризма страны Мухаммед Яхъя Рашид.
Ранее министр коммуникаций и информационных технологий Египта Ясер аль-Кади пояснял, что туристам достаточно будет заполнить форму для получения визы в электронном виде, а после одобрения копия права на въезд будет направляться по электронной почте.