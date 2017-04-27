Насиров придумал, как «откосить» от суда

27.04.17 10:53Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров рассказал о грядущей операции. Об этом пишет Politeka.

Согласно ходатайству адвокатов Насирова, операцию ему должны провести 27 апреля, как раз в тот день, на который запланировано заседание суда, где будет решаться вопрос о продлении меры пресечения отстраненному от должности главе ГФС.

Позже эту информацию в общении с журналистами подтвердил и сам Насиров.

«Мне планируют делать операцию в четверг (27 апреля)», — сказал он.

При этом какая именно операция запланирована у Насирова, он не уточнил.

Напомним, что 2 марта Насирова задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи — жена и тесть внесли за него залог в 100 млн гривен.

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