Насиров придумал, как «откосить» от суда

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров рассказал о грядущей операции. Об этом пишет Politeka.

Согласно ходатайству адвокатов Насирова, операцию ему должны провести 27 апреля, как раз в тот день, на который запланировано заседание суда, где будет решаться вопрос о продлении меры пресечения отстраненному от должности главе ГФС.

Позже эту информацию в общении с журналистами подтвердил и сам Насиров.

«Мне планируют делать операцию в четверг (27 апреля)», — сказал он.

При этом какая именно операция запланирована у Насирова, он не уточнил.

Напомним, что 2 марта Насирова задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи — жена и тесть внесли за него залог в 100 млн гривен.