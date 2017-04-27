Великобритания сделала важное заявление относительно аннексии Крыма

Великобритания настаивает на территориальной целостности всех стран Европы и ни в коем случае не признает аннексию Крыма Россией.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает Sky News.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран, и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма", – подчеркнул он.

Джонсон добавил, что Великобритания также поддерживает действия США в Сирии, так как это действия, направленные против убийства невинных людей.

"Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто в этом виноват",- добавил министр.