13.04.17 13:022360
Великобритания сделала важное заявление относительно аннексии Крыма
|27.04.17 11:14
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Великобритания настаивает на территориальной целостности всех стран Европы и ни в коем случае не признает аннексию Крыма Россией.
Великобритания настаивает на территориальной целостности всех стран Европы и ни в коем случае не признает аннексию Крыма Россией.
Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает Sky News.
"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран, и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма", – подчеркнул он.
Джонсон добавил, что Великобритания также поддерживает действия США в Сирии, так как это действия, направленные против убийства невинных людей.
"Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто в этом виноват",- добавил министр.