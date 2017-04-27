Сессия Николаевского облсовета началась со скандала (видео)

В четверг, 27 апреля, депутаты Николаевского областного совета собрались на тринадцатую внеочередную сессию. Об этом сообщает "Nikolaev24".

В подготовленной повестке дня – более 30 вопросов, в частности среди которых:

признание Российской Федерации страной-агрессором,

осуждение депутата из фракции «Нова держава» Николая Скорого, который проигнорировал Государственный Гимн Украины,

отчет начальника государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталия Бабенко,

отмена скандального решения о выдаче горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки

увольнение художественного руководителя Николаевского академического русского драматического театра Николая Кравченко,

назначение на должность директора – художественного руководителя Николаевского академического русского драматического театра Артема Свистуна,

снесение изменений в бюджет Николаевской области по распределению более 190 миллионов гривен,

утверждение комплексной программы по развитию николаевского аэропорта (переименование «Агентства развития», выделение в уставной фонд предприятия 50 миллионов гривен).

Предлагаем читателю прямую трансляцию с сессионного зала:

Хронология событий снизу вверх:

11:13 Депутаты Вадим Олабин и Татьяна Демченко предложили снят с рассмотрения вопрос об увольнении Николая Кравченко с должности художественного руководителя Николаевского областного академического художественного российского драматического театра.

В итоге, после бурного обсуждения данного вопроса, он все же был вынесен на голосование и большинством голосов Кравченко был уволен - 38 депутатов отдали за это свои голоса.

И стольким же количеством голосом на эту должность был назначен Артем Свистун, который выиграл конкурс на это место.

11:05 После того, как был проголосован вопрос о признании России страной-агрессором, в зале появился председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко. Как известно, этот вопрос был внесен в повестку дня по его инициативе еще на предыдущей сессии, однако тогда депутаты сняли его и ряд других вопросов с голосования.

11:00 Депутатам сообщили, что здание облсовета заминировано, тем не менее они приняли решение оставаться и работать дальше. Тем временем, в зале работает взрывотехник с собакой.

10:50 Депутаты большинством голосов признали РФ – страной-агрессором, за – 41. При этом некоторым депутатам не дали выступить.

10:40 Сессия началась со скандала, Демченко с трибуны требовала, чтобы Москаленко объяснила, почему Москаленко сначала распорядилась провести очередную сессию, а потом сама это распоряжение изменила, и сессия стала внеочередной.

Депутаты связали это с тем, что ОГА с нарушение сроков подала проект по внесению изменений в бюджет области.

10:32 Зарегистрированы на сессии 50 депутатов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на прошлой сессии депутаты сняли с повестки дня ряд вопросов, которые внес глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

А накануне этой сессии депутаты поругались из-за вопроса по осуждению Николая Скорого. Глава фракции «Нова держава» Татьяна Демченко пообещала в ходе сессии назвать фамилии других депутатов, действия которых, по ее мнению, тоже необходимо осудить.