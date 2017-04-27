13.04.17 13:022360
Сессия Николаевского облсовета началась со скандала (видео)
|27.04.17 12:13
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В четверг, 27 апреля, депутаты Николаевского областного совета собрались на тринадцатую внеочередную сессию. Об этом сообщает "Nikolaev24".
В четверг, 27 апреля, депутаты Николаевского областного совета собрались на тринадцатую внеочередную сессию. Об этом сообщает "Nikolaev24".
В подготовленной повестке дня – более 30 вопросов, в частности среди которых:
признание Российской Федерации страной-агрессором,
осуждение депутата из фракции «Нова держава» Николая Скорого, который проигнорировал Государственный Гимн Украины,
отчет начальника государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталия Бабенко,
отмена скандального решения о выдаче горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки
увольнение художественного руководителя Николаевского академического русского драматического театра Николая Кравченко,
назначение на должность директора – художественного руководителя Николаевского академического русского драматического театра Артема Свистуна,
снесение изменений в бюджет Николаевской области по распределению более 190 миллионов гривен,
утверждение комплексной программы по развитию николаевского аэропорта (переименование «Агентства развития», выделение в уставной фонд предприятия 50 миллионов гривен).
Предлагаем читателю прямую трансляцию с сессионного зала:
Хронология событий снизу вверх:
11:13 Депутаты Вадим Олабин и Татьяна Демченко предложили снят с рассмотрения вопрос об увольнении Николая Кравченко с должности художественного руководителя Николаевского областного академического художественного российского драматического театра.
В итоге, после бурного обсуждения данного вопроса, он все же был вынесен на голосование и большинством голосов Кравченко был уволен - 38 депутатов отдали за это свои голоса.
И стольким же количеством голосом на эту должность был назначен Артем Свистун, который выиграл конкурс на это место.
11:05 После того, как был проголосован вопрос о признании России страной-агрессором, в зале появился председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко. Как известно, этот вопрос был внесен в повестку дня по его инициативе еще на предыдущей сессии, однако тогда депутаты сняли его и ряд других вопросов с голосования.
11:00 Депутатам сообщили, что здание облсовета заминировано, тем не менее они приняли решение оставаться и работать дальше. Тем временем, в зале работает взрывотехник с собакой.
10:50 Депутаты большинством голосов признали РФ – страной-агрессором, за – 41. При этом некоторым депутатам не дали выступить.
10:40 Сессия началась со скандала, Демченко с трибуны требовала, чтобы Москаленко объяснила, почему Москаленко сначала распорядилась провести очередную сессию, а потом сама это распоряжение изменила, и сессия стала внеочередной.
Депутаты связали это с тем, что ОГА с нарушение сроков подала проект по внесению изменений в бюджет области.
10:32 Зарегистрированы на сессии 50 депутатов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на прошлой сессии депутаты сняли с повестки дня ряд вопросов, которые внес глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.
А накануне этой сессии депутаты поругались из-за вопроса по осуждению Николая Скорого. Глава фракции «Нова держава» Татьяна Демченко пообещала в ходе сессии назвать фамилии других депутатов, действия которых, по ее мнению, тоже необходимо осудить.