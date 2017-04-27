Депутаты Николаевского облсовета признали Россию страной-агрессором

27.04.17 12:41Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

На сессии областного совета в четверг, 27 апреля, депутаты проголосовали «за» признание России страной-агрессором.

Об этом сообщает 0512.

Заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь сообщил, что данный вопрос прошел все депутатские комиссии и получил поддержку большинства. Но некоторые депутаты все же пытались "убрать" этот вопрос, аргументируя тем, что юридически оно не будет действительным. Бонь отметил, что николаевская община за время АТО потеряла 140 своих граждан и попросил депутатов таки признать Россию страной-агрессором.

В итоге, «за» данное решение проголосовал 41 депутат, не голосовали 9.

Похожие новости

25.04.17 20:27В рейтинге украинских губернаторов Алексей Савченко на 11-м месте

24.04.17 20:45Губернатор Николаевщины проинспектировал областную детскую инфекционную больницу

30.03.17 13:19Депутаты перенесли голосование по вопросам скандального карьера и признания агрессии РФ

29.03.17 14:21Губернатор Савченко призвал депутатов облсовета еще раз проголосовать за признание России агрессором

17.03.17 19:29Олексій Савченко ознайомився з роботою заводу «Північний» компанії "Agrofusion"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 27.04.2017

Закругление верхнее-левое

13:01Городская власть намерена усовершенствовать процедуру спила деревьев в Николаеве

12:52Николая Кравченко уволили из Николаевского русского драмтеатра

12:41Депутаты Николаевского облсовета признали Россию страной-агрессором

12:30Охранник Савченко выгнал журналиста из сессионного зала

12:24До уваги водіїв: на дорогах області тривають ремонтні роботи

12:13Сессия Николаевского облсовета началась со скандала (видео)

12:05Мэра Риги оштрафовали за русский язык

12:00Пообещали, но не сделали: постановление об «отмене абонплаты» не ввели в действие

11:54В Крыму объявили о начале курортного сезона

11:46Кличко прибыл в Лондон на бой с Джошуа

11:39Погода в Николаеве на сегодня

11:25В Украине оштрафовали крупного мобильного оператора

11:14Великобритания сделала важное заявление относительно аннексии Крыма

11:02Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:55Николаевскую облгосадминистрацию пикетируют портовики и актеры

10:53Насиров придумал, как «откосить» от суда

10:46В Херсоне схватили банду, которая отобрала у николаевца 267 тысяч долларов

10:37В Николаеве разоблачили торговцев оружием

10:25Египет вводит электронные визы

10:1127 апреля - именины, приметы, день в истории

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.04.17 13:022360

Зидан: Роналду расстроился, что не сумел забить больше

13.04.17 13:211870

В Киевсовете поддержали "сухой закон" на Евровидении

13.04.17 13:432140

Автор дубля в ворота Барселоны продлил контракт с Ювентусом

13.04.17 14:091860

Влада Сирії заявила про сотні загиблих під час удару коаліції по складу з хімзброєю

Самые читаемые

18.04.17 18:5328820

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229850

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006680

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015330

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика