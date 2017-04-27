Депутаты Николаевского облсовета признали Россию страной-агрессором На сессии областного совета в четверг, 27 апреля, депутаты проголосовали «за» признание России страной-агрессором. Об этом сообщает 0512. Заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь сообщил, что данный вопрос прошел все депутатские комиссии и получил поддержку большинства. Но некоторые депутаты все же пытались "убрать" этот вопрос, аргументируя тем, что юридически оно не будет действительным. Бонь отметил, что николаевская община за время АТО потеряла 140 своих граждан и попросил депутатов таки признать Россию страной-агрессором. В итоге, «за» данное решение проголосовал 41 депутат, не голосовали 9. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама