В России рассказали, в каком случае Путин лишиться власти

Российский президент рано или поздно втянет Россию в серьезный военный конфликт, считает Фельштинский

Путинский режим может уйти от власти в России лишь в случае военной катастрофы, то есть глобального военного конфликта.

Такое мнение высказал в интервью "Обозревателю" российско-американский историк Юрий Фельштинский.

Он считает, что Путин рано или поздно втянет Россию в серьезный военный конфликт. "Я считаю, что смена режима в России может произойти только в результате очередной военной катастрофы, в которую Путин Россию втягивает и, в конце концов, втянет. Тогда произойдет и смена режима. Но заплаченная за это цена, как и цена любой войны, будет очень высокой для всех участников", – сказал Фельштинский.

Также он отметил, что России не получится захватить Европу.

"Просто так Европу Путину не дадут захватить, даже если зажмуриться и в дурном сне представить, что троянский конь Трамп выполнит в отношении Путина все взятые на себя обязательства", – добавил историк.