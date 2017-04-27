Для тех, кто незаконно ездит в Крым создали специальный "Стоп-лист"

Украинские пограничники будут собирать информацию о тех, кто посещает полуостров с нарушением нашего законодательства.

Государственная пограничная служба Украины представила на своем сайте отдельный сервис, на котором можно сообщать о тех, кто посещает Крым с нарушением украинского законодательства. Внести данные в так называемый "Стоп-лист" может любой желающий.

В Государственной пограничной службе Украины проводится последовательная работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые в нарушение "Порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее" незаконно посещали АР Крым. Если у Вас есть информация о посещении лицами временно оккупированной территории Крыма вопреки украинскому законодательству, - говорится на сайте ведомства.