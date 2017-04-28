Украина не будет прекращать водоснабжение ЛДНР

28.04.17 08:15Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В Кабмине заявили, что украинская сторона поддерживает водоснабжение неподконтрольных территорий из гуманитарных соображений.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил в эфире 5 канала, что Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений, передает Интерфакс-Украина.

"С гуманитарной (точки зрения − ред.) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения − ред.), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии (разграничения)", − ответил Черныш на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.

Министр добавил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом он подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП Вода Донбасса поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

Отметим, 26 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на неконтролируемые территории Донбасса.

Похожие новости

08.01.17 20:59Украина возобновила водоснабжение ЛНР

24.09.15 16:24Эксперт назвал три сценария Кремля для ДНР и ЛНР и объяснил зачем боевикам "выборы"

04.11.14 09:35Порошенко намерен отобрать у Донбасса особый статус

05.10.14 14:05Самопровозглашенные «республики» пытаются возродить СССР, — New York Times

15.09.14 16:08Порошенко предложил для Донбасса особые условия на три года

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 28.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:45Украинцев просят пока не ездить в Македонию

11:39Ощадбанк начал конфискацию 1,5 миллиарда долларов команды Януковича - РНБО

11:32В Балаклее будут сносить пострадавшие многоэтажки

11:18На Донбассе мужчина пытался сжечь жену и убил ее подругу

11:00В Николаевской области в платежках начнут указывать энергетическую ценность газа

10:48Николаевской библиотеке присвоят имя Виктора Крисенко

10:35Протесты в Венесуэле. Задержаны полторы тысячи человек

10:23В Авдеевку вернули электричество

10:00Николаевцев приглашают на праздник - День Победы!

09:49В Николаеве из-за ремонта путей маршрут трамвая №1 будет изменен

09:37Инне Чуриковой вызывали "скорую" перед спектаклем

09:25В Одессе не видят ничего криминального из-за "обратной декоммунизации"

09:04Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

08:45На Николаевщине жители восстановили два моста

08:32Внимание! Розыск на Николаевщине

08:15Украина не будет прекращать водоснабжение ЛДНР

08:04В Венгрии задержали почти тонну янтаря из Украины

 27.04

21:05Для тех, кто незаконно ездит в Крым создали специальный "Стоп-лист"

20:41В Николаеве обсудили проблемы социальной реабилитации детей-инвалидов

20:32Появился проект украинского алфавита латинскими буквами

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.04.17 12:132120

В Николаеве седельный тягач «МАН» насмерть сбил пешехода

14.04.17 12:182370

История пасхального кулича

14.04.17 12:331830

В Аргентине освященный кусок хлеба начал "кровоточить"

14.04.17 12:482620

ООО "Медицинская дезинфекция" выиграло тендер на проведение дератизации в жилых домах Николаева

Самые читаемые

18.04.17 18:5329150

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:2210030

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006800

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015410

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика