Украина не будет прекращать водоснабжение ЛДНР

В Кабмине заявили, что украинская сторона поддерживает водоснабжение неподконтрольных территорий из гуманитарных соображений.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил в эфире 5 канала, что Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений, передает Интерфакс-Украина.

"С гуманитарной (точки зрения − ред.) ни в коем случае Украина не может на это пойти и не будет на это идти. Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование этой системы (водоснабжения − ред.), которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии (разграничения)", − ответил Черныш на вопрос о возможности прекращения водоснабжения неподконтрольных территорий.

Министр добавил, что ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия, сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом он подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у КП Вода Донбасса поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

Отметим, 26 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на неконтролируемые территории Донбасса.