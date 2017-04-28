В Одессе не видят ничего криминального из-за "обратной декоммунизации"

28.04.17 09:25Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Власти отметили, что при губернаторе Саакашвили некоторые улицы переименовали без общественных слушаний.

Власти Одессы не видят в повторном переименовании улиц ничего криминального. Глава юридического департамента Инна Поповская заявила, что действия депутатов не противоречат закону о декоммунизации.

Сегодня процедура открытия уголовного производства осуществляется независимо от того, есть состав преступления или нет. Поэтому говорить о том, что кто-то совершил уголовное преступление, сегодня нелогично, - цитирует чиновницу УНИАН.

Поповская отметила, что при губернаторе Саакашвили некоторые улицы переименовали без общественных слушаний. К тому же они не подпадали под закон о декоммунизации. Она также заверила, что улицу Валентины Терешковой все-таки вскоре переименуют.

Ранее власти Одессы приняли решение переименовать названия улиц, которые переименовали при Михаиле Саакашвили. Так, Ливерпульский переулок (ранее Пионерский) стал переулком Фраполли.

Бывшая улица Красных зорь, переименованная в Бернардацци - Храмовой.

Улицу Карла Либкнехта при Саакашвили назвали улицей Николая Троицкого, а изначально предлагали дать имя Небесной сотни. В итоге решили сделать ее улицей Одесских поэтов.

Части улиц вернули прежние названия, в частности, улицам Гончарова, Бадаева и Терешковой. Проспект Маршала Жукова тоже вернулся на карту города, как и требовали горожане.

Вскоре прокуратура открыла уголовное производство, увидев нарушение закона о декоммунизации. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о пропаганде коммунистического тоталитарного режима.

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