Ощадбанк начал конфискацию 1,5 миллиарда долларов команды Януковича - РНБО

28.04.17 11:39Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

Руководство Ощадбанка начало исполнение решения суда о конфискации в бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов команды Януковича.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО Украины. Сообщается, что государственный Ощадбанк приступил к спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда.

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Напомним, в интервью изданию Левый берег руководитель Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более 1,15 миллиарда долларов Януковича. Янукович через суд требовал опровергнуть данную информацию.

Экономическая правда

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