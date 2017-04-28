Ощадбанк начал конфискацию 1,5 миллиарда долларов команды Януковича - РНБО

Руководство Ощадбанка начало исполнение решения суда о конфискации в бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов команды Януковича.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СНБО Украины. Сообщается, что государственный Ощадбанк приступил к спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда.

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Напомним, в интервью изданию Левый берег руководитель Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более 1,15 миллиарда долларов Януковича. Янукович через суд требовал опровергнуть данную информацию.