Николаевский нардеп уличил во лжи своего коллегу

28.04.17 12:04Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Украины Андрей Вадатурский заявил, что его коллега по парламенту Борис Козырь вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном лгали депутатам и общественности во время презентации законопроекта 2475а «О внутреннем водном транспорте».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Инше.Тв.

Еще месяц назад Борис Козырь вместе с Владимиром Омеляном кричали, что в знаменитом проекте 2475а о внутреннем водном транспорте учтены необходимые европейские нормы и предусматривается имплементация ряда соглашений. А сейчас внезапно мы слышим от них следующее: «В процессе ДОРАБОТКИ законопроекта мы учли европейские директивы и требования международных кодексов…». То есть, оказывается, что все предыдущие заявления были просто ложью, на самом деле ничего учтено не было и вы «доработали» проект?! – написал нардеп.

Когда я говорил, что на предыдущую редакцию законопроекта №2475а был вывод комитета ВРУ по евроинтеграции, в котором отмечали: «… доработать указанный проект закона, как такой, который не в полной мере соответствует праву ЕС» (на фото), что вы говорили? Вы продолжали врать, что поддержка от европейского сообщества есть, и только Вадатурский со своей попыткой монополизировать реку выступает против этого закона. Сейчас же вы выдаете свою «доработку» как победу… – добавил он.

Андрей Вадатурский отметил, что после того, как Верховная Рада не проголосовала за этот проект, 10 апреля Всемирный банк предоставил свой вывод по нему, где подчеркнул: «НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется продолжать текущие консультации на основе исследования стратегических, правовых и операционных аспектов, с тем чтобы осуществить существенную переработку проекта Закона».

Получается, что, говоря перед голосованием о том, что Всемирный Банк и Европейская Комиссия поддержали законопроект №2475а, вы просто вводили в заблуждение депутатов. Потому что «поддержали» и «осуществить существенную переработку проекта» – совершенно разные вещи. И что важно: Всемирный банк рекомендует не просто доработать, а вообще переработать, то есть, изменить базовую основу проекта. Поэтому, уважаемые господа, перестаньте зря тратить время и «манипулировать» фактам. Сейчас идет разработка действенного закона с участием реальных экспертов европейских учреждений, — написал нардеп.

Андрей Вадатурский сообщил, что 19 мая состоится первый круглый стол, на который будут приглашены специалисты и ученые. А 22 июня состоится ещё одно подобное мероприятие, но уже с мировыми финансовыми учреждениями, посольствами и специалистами уже мирового уровня.

Поэтому, если хотите сделать что-то действительно полезное, подождите и предложите свой «доработанный» законопроект для профессионального обсуждения, согласовав его, как предлагает Всемирный банк. Поддержите реальные изменения, а не профанацию. И тогда может вам простят ваши грешки. Ведь отрасль не даст себя обмануть! – написал он.

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