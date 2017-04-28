Губернатор Николаевщины «осудил» депутатов облсовета, не признавших РФ странной-агрессором Глава Николаевской ОГА опубликовал список депутатов, которые не голосовали за признание РФ агрессором. Соответствующее изображение он опубликовал на своей странице в Facebook. Так, не проголосовали за принятие этого решения следующие депутаты: от партии «Оппозиционный блок»: Евгений Вовненко, Светлана Гладун, Андрей Головчанский, Николай Кравченко, Илья Резников, Петр Паламарюк, Оксана Солтис, Александр Ясинский, Александр Сероштан, Владимир Фроленко; от партии «Новая Держава»: Татьяна Демченко; внефракционные депутаты: Максим Невенчанный и Вадим Олабин. Жду рассмотрения вопроса о признании российской федерации страной агрессором депутатами всех городских, районных и поселковых советов Николаевщины, — написал Алексей Савченко. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама