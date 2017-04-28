14.04.17 17:332080
Губернатор Николаевщины «осудил» депутатов облсовета, не признавших РФ странной-агрессором
|28.04.17 13:03
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Глава Николаевской ОГА опубликовал список депутатов, которые не голосовали за признание РФ агрессором.
Глава Николаевской ОГА опубликовал список депутатов, которые не голосовали за признание РФ агрессором.
Соответствующее изображение он опубликовал на своей странице в Facebook.
Так, не проголосовали за принятие этого решения следующие депутаты:
от партии «Оппозиционный блок»: Евгений Вовненко, Светлана Гладун, Андрей Головчанский, Николай Кравченко, Илья Резников, Петр Паламарюк, Оксана Солтис, Александр Ясинский, Александр Сероштан, Владимир Фроленко; от партии «Новая Держава»: Татьяна Демченко; внефракционные депутаты: Максим Невенчанный и Вадим Олабин.
Жду рассмотрения вопроса о признании российской федерации страной агрессором депутатами всех городских, районных и поселковых советов Николаевщины, — написал Алексей Савченко.