Украинцы массово избавляются от долларов

28.04.17 18:00Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Крупные банки выкупают у людей до $1 млн. в день.

Укрепления гривны на наличном рынке обеспечивают сами украинцы: они массово избавляются от американской валюты, провоцируя ее переизбыток на рынке. Объемы сдачи долларов через кассы банков за последнее время выросли в несколько раз, отметил UBR. ua директор департамента банкнотного банкинга АБ «Экспресс-Банк» Андрей Львов.

По словам банкира, неделю назад на каждые 15 тыс. выкупаемых банком у граждан долларов, приходилось около $1-2 тыс. продажи. Сейчас предложение от людей еще больше возросло.

«Объемы налички, которые люди несут в кассы на этой неделе в среднем уже в 20 раз выше. На $20 тысяч выкупаемой валюты приходится не больше $1 тыс. продаваемой. Это реальное соотношение по нашему банку», - констатировал Андрей Львов. И добавил, что крупные банки выкупают у людей за день до $1 млн.

Сливать доллары украинцев заставляет как ухудшение финансового состояния, из-за которого многие распечатывают последние заначки, так и потребность в гривне перед длительными майскими каникулами.

«Когда курс резко девальвировал долларизация экономики и личных бюджетов граждан росла сумасшедшими темпами. Теперь сдают. Кто-то на повседневные нужды, кто-то для путешествий, а бизнес на пополнение оборотных средств. Турагенства могут принять оплату за путевку в валюте, но только по невыгодному курсу. Поэтому люди сперва сдают валюту в банки, а потом рассчитываются»,- уточнил Андрей Львов.

Дополним фактором давления на наличный доллар, банкир назвал приближающий конкурс Евровидение. По его ожиданиям, иностранцы должны завезти в страну хотя бы до $50 млн. налички в разных валютах.

«Как показала практика Евро-2012, у иностранцев были проблемы с проведением карточных платежей. Поэтому рассчитываем, что будут везти и тратить больше наличной валюты. Наверное, до $1тыс. каждый приезжий может потратить. Кто-то едет только на конкурс, кто-то страну посмотреть, а кто-то поразвлечься. Последней категории ничего не стоит потратить за раз минимум $300», - отметил Андрей Львов.

По оценке банкира, в мае наличный доллар может опуститься даже к отметке 25.5 грн/$.

«Уже сегодня полным ходом сдают по 26.20 грн/$. И если в мире не произойдет чего –то радикального, что повысит котировки доллара, есть все шансы увидеть наличку ниже 26.0 грн/$. Где-то у отметки 25.80 грн./$», - подчеркнул банкир.

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Пятница, 28.04.2017

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