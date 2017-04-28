Порошенко анонсировал дешевые поездки украинцев в Европу

Президент Петр Порошенко сказал, что поездки в Европу и обратно в Украину будут стоить несколько десятков евро.

Об этом пишет Украинская правда.

Будут даны задания, чтобы удешевить транспортное сообщение, запустить в Украину лоукоусти, когда за несколько десятков евро можно свободно поехать туда и обратно в большинство европейских стран, — сказал Петр Порошенко.