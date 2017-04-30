Трамп нарушил столетнюю традицию президентов США

30.04.17 12:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Президент США впервые с 1921 года не поехал на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Президент США Дональд Трамп не поехал на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме, передает Русская служба Би-би-си.

Отмечается, что ассоциация корреспондентов появилась более 100 лет назад, в 1914 году, и с 1921 года ее специальные ужины традиционно посещали президенты США. Трамп традицию нарушил.

Сообщается, что на 100-й день работы в должности президент предпочел поехать на митинг для своих сторонников в штат Пенсильвания.

"Сейчас, в Вашингтоне, они смотрят, и они хотят быть здесь сегодня вечером с нами. И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами", - сказал Трамп в своей речи на митинге в Харрисбурге.

Президент заявил, что если работа СМИ - быть честными и говорить правду, то они заслуживают "жирной двойки".

Трамп добавил, что журналисты оказались в ловушке на ужине в Вашингтоне, и предсказал, что мероприятие будет "очень, очень скучным".

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