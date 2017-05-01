Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией

01.05.17 08:05Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Американский лидер заявил, что Хиллари Клинтон и ее сторонники имели связи с РФ, но никто не уделил этому должного внимания.

Президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS 30 апреля обвинил свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников в связях с Россией, передает РИА Новости.

"Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом", − заявил Трамп .

Американский лидер также задался вопросом, "почему Подеста и демократы не позволили ФБР изучить свои сервера".

"Они наняли какую-то компанию, и кто-то сказал достаточно плохие вещи, что их сервера взломали. Но почему демократы не позволили ФБР (изучить сервера)? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили? И почему ФБР не жаловалось по этому поводу?" − подчеркнул Трамп.

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