Дипломатический кризис между Израилем и Украиной завершился

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приедет в Иерусалим в мае.

Завершился дипломатический кризис между Украиной и Израилем, возникший в конце декабря 2016 года, после того как украинская делегация в ООН проголосовала за антиизраильскую резолюцию № 2334. Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил визит в страну его украинского коллеги Владимира Гройсмана.

В знак разрешения кризиса Гройсман снова приглашен в Израиль. Его визист состоится с 14 по 16 мая.

В Израиле убеждены, что Украина голосовала за антиизраильскую резолюцию из-за давления бывшего президента Барака Обамы на президента Петра Порошенко.

Однако после прихода в январе 2017 года к власти президента Дональда Трампа начались переговоры о примирении сторон. В феврале Нетаниягу побеседовал по телефону с Порошенко, и они решили восстановить нормальные отношения.

Напомним, что официальный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, назначенный на 27-28 декабря, был перенесен по инициативе израильской стороны. Решение было принято лично главой правительства Биньямином Нетаниягу после того, как на заседании Совета Безопасности ООН Украина проголосовала в поддержку резолюции, объявляющей еврейские города и кварталы в Иудее, Самарии и Иерусалиме незаконными.

Украина считается дружественной Израилю страной, а 38-летний премьер-министр Гройсман, еврей по национальности, известен как политик, поддерживающий Израиль. Как сообщил портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, во время внутренних совещаний он высказывался за то, чтобы Украина не принимала участия в голосовании.

Однако президент Петр Порошенко после телефонного разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом отдал распоряжение голосовать за принятие резолюции. По мнению осведомленных источников, происходящее доказывает причастность американской администрации к закулисной подготовке принятия антиизраильской резолюции.

Кроме Украины за принятие резолюции № 2334 проголосовали 14 стран из 15 стран - членов Совета Безопасности ООН. Единственной страной, воздержавшейся от участия в голосовании, стали Соединенные Штаты. Однако впервые с 1980 года США не воспользовались правом вето в ходе голосования по антиизраильской резолюции.

Антиизраильская резолюция ООН

Изначально проект резолюции № 2334 был предложен Египтом и получил поддержку Лиги арабских государств. В нем говорилось, что "поселения являются грубым нарушением международного права и представляют существенную преграду на пути к мирному урегулированию". Помимо признания поселений незаконными в проекте звучал призыв к отступлению Израиля к границам 4 июня 1967 года.

Голосование по резолюции было назначено на четверг, 22 декабря, однако отложено на неопределенный срок после того, как президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал распоряжение египетской делегации в ООН отозвать проект резолюции. Предполагалось, что это было сделано по просьбе Израиля. Однако в пятницу, 23 декабря, антиизраильская резолюция была вновь поставлена на голосование по инициативе Новой Зеландии, Сенегала, Малайзии и Венесуэлы.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию № 2334, которая объявила незаконными поселения в Иудее и Самарии, а также кварталы в Восточном Иерусалиме. В резолюции содержался призыв к прекращению строительства в поселениях и полному отступлению Израиля к границам 4 июня 1967 года. 14 членов Совбеза (Россия, Франция, Великобритания, Украина, Китай, Ангола, Египет, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Испания, Уругвай и Венесуэла) проголосовали в поддержку резолюции, США воздержались.

Израильское руководство выразило разочарование предательством американской администрацией традиционного принципа ветирования антиизраильских резолюций. Политический источник в Иерусалиме сказал, что за антиизраильской инициативой стоят президент США Барак Обама и госсекретарь Джон Керри, которые действовали за спиной у Израиля вместе с палестинцами.