17.04.17 17:401830
В ЕП призвали Меркель на встрече с Путиным занять твердую позицию по Украине
|01.05.17 15:12
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Канцлера ФРГ просят занять твердую и последовательную позицию по урегулированию конфликта в Украине, пишет "РБК Україна".
Канцлера ФРГ просят занять твердую и последовательную позицию по урегулированию конфликта в Украине, пишет "РБК Україна".
Вице-президент Европейского парламента, представитель Свободной демократической партии Германии Александер Граф Ламбсдорфф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 2 мая в Сочи занять твердую и последовательную позицию по урегулированию конфликта в Украине.
Об этом сообщает DW. "С Россией нужно разговаривать уверенно с позиции силы, но в то же время в духе партнерства. А потому настолько важным является большое европейское единство ради сохранения санкций", - сказал Ламбсдорфф.
По его словам, России нужно осознавать, что должна выполнить свои обязательства для урегулирования конфликта на Донбассе, и пока она этого не сделает, о смягчении санкций не может быть и речи.
Впрочем, считает вице-президент Европарламента, необходимо стремиться к партнерским отношениям с Москвой. "Рука должна быть протянутой, но при этом нужно крепко опираться на европейский мирный порядок и международное право", - заявил Ламбсдорфф.
Как ожидается, главными темами встречи канцлера Германии и главы РФ 2 мая в Сочи будут, помимо подготовки саммита G20, конфликт в Украине, а также ситуация в Сирии и Ливии.