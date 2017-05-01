В ЕП призвали Меркель на встрече с Путиным занять твердую позицию по Украине

Канцлера ФРГ просят занять твердую и последовательную позицию по урегулированию конфликта в Украине, пишет "РБК Україна".

Вице-президент Европейского парламента, представитель Свободной демократической партии Германии Александер Граф Ламбсдорфф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 2 мая в Сочи занять твердую и последовательную позицию по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщает DW. "С Россией нужно разговаривать уверенно с позиции силы, но в то же время в духе партнерства. А потому настолько важным является большое европейское единство ради сохранения санкций", - сказал Ламбсдорфф.

По его словам, России нужно осознавать, что должна выполнить свои обязательства для урегулирования конфликта на Донбассе, и пока она этого не сделает, о смягчении санкций не может быть и речи.

Впрочем, считает вице-президент Европарламента, необходимо стремиться к партнерским отношениям с Москвой. "Рука должна быть протянутой, но при этом нужно крепко опираться на европейский мирный порядок и международное право", - заявил Ламбсдорфф.

Как ожидается, главными темами встречи канцлера Германии и главы РФ 2 мая в Сочи будут, помимо подготовки саммита G20, конфликт в Украине, а также ситуация в Сирии и Ливии.