Николаевские полицейские отправились в Киев охранять гостей «Евровидения»

01.05.17 16:03Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Сводный отряд николаевских полицейских отправился в Киев обеспечивать безопасность участников и гостей международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

К обеспечению правопорядка во время «Евровидения» будут привлечены 16 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.

– Не стали исключением и работники полиции Николаевщины, которые отправились помогать столичным правоохранителям поддерживать на должном уровне публичный порядок и безопасность граждан, – сказано в сообщении.

Напоминаем, что личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим несения службы до 14 мая включительно. В этот период безопасность николаевцев будут обеспечивать более 600 сотрудников полиции.

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