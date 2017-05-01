Николаевские полицейские отправились в Киев охранять гостей «Евровидения»

Сводный отряд николаевских полицейских отправился в Киев обеспечивать безопасность участников и гостей международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

К обеспечению правопорядка во время «Евровидения» будут привлечены 16 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.

– Не стали исключением и работники полиции Николаевщины, которые отправились помогать столичным правоохранителям поддерживать на должном уровне публичный порядок и безопасность граждан, – сказано в сообщении.

Напоминаем, что личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим несения службы до 14 мая включительно. В этот период безопасность николаевцев будут обеспечивать более 600 сотрудников полиции.