Участники первомайского митинга в Киеве огласили свои требования к правительству

Организатором митинга выступила Социально-демократическая партия.

Участники митинга к Международному дню солидарности трудящихся, который состоялся на Европейской площади в Киеве, требуют от Кабинета министров Украины выполнения пяти шагов.

Требования озвучил со сцены председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник, сообщает ukrinform.ua.

"По нашему убеждению, правительство должно перейти на сторону трудящихся и выполнить всего 5 шагов: обеспечить конституционное право на своевременное получение зарплат и ликвидировать задолженности по ним, обеспечить новую политику занятости, продолжить реформирование оплаты труда", – заявил участник митинга.

Мельник добавил, что также среди требований числится разработка Национальной стратегии реформирования безопасности труда и восстановление социального права на санаторно-курортное лечение, детское оздоровление и другое.

Как известно, организатором митинга выступила Социально-демократическая партия.

Сейчас митинг на Европейской площади завершился и движение транспорта полностью восстановлено.