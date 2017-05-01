18.04.17 08:001670
Участники первомайского митинга в Киеве огласили свои требования к правительству
|01.05.17 17:35
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Организатором митинга выступила Социально-демократическая партия.
Организатором митинга выступила Социально-демократическая партия.
Участники митинга к Международному дню солидарности трудящихся, который состоялся на Европейской площади в Киеве, требуют от Кабинета министров Украины выполнения пяти шагов.
Требования озвучил со сцены председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник, сообщает ukrinform.ua.
"По нашему убеждению, правительство должно перейти на сторону трудящихся и выполнить всего 5 шагов: обеспечить конституционное право на своевременное получение зарплат и ликвидировать задолженности по ним, обеспечить новую политику занятости, продолжить реформирование оплаты труда", – заявил участник митинга.
Мельник добавил, что также среди требований числится разработка Национальной стратегии реформирования безопасности труда и восстановление социального права на санаторно-курортное лечение, детское оздоровление и другое.
Как известно, организатором митинга выступила Социально-демократическая партия.
Сейчас митинг на Европейской площади завершился и движение транспорта полностью восстановлено.