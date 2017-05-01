ГФС Украины отчиталась о массовых нарушениях при начислении зарплат

Во время проверок предприятий в течение января-марта этого года в 69% случаев выявлены нарушения налогового законодательства в сфере труда. Об этом сообщили пресс-служба Государственной фискальной службы.

Так, налоговики обнаружили 130 наемных работников, которых официально не оформляли, а зарплата выдавалась в конвертах.

Также в органы прокуратуры направлены материалы в отношении 34 юридических лиц, которые имели долговременную задолженность по выплате заработной платы.

Направлены материалы и сведения относительно 284 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленной минимальной заработной платы.