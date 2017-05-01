Порошенко подписал важный закон об избежании двойного налогообложения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации конвенции между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней".

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению, конвенция между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к ней были подписаны 4 сентября 2013 года в Киеве.

"Документ является важным шагом в направлении расширения двусторонней договорно-правовой базы между Украиной и Республикой Мальта, будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности путем уменьшения взаимных налоговых препятствий", - говорится в сообщении.