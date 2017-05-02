Дания вышла из состава Европола

02.05.17 08:36Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Копенгаген заключил с ЕС особое соглашение о дальнейшем правовом сотрудничестве

. Дания в понедельник, 1 мая, вышла из состава Европола - полицейской организации Европейского Союза. В то же время Копенгаген заключил с ЕС особое соглашение о дальнейшем правовом сотрудничестве, в рамках которого будет идти обмен информацией и кадрами между Европолом и датской полицией.

Как пояснили в Еврокомиссии, у Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с полицейской организацией Евросоюза, не являясь ее членом. Новый договор между ЕС и Данией был подписан в субботу, 29 апреля. Новое соглашение позволит Копенгагену запрашивать у Европола информацию до тех пор, пока Дания входит в зону Шенгенского договора.

Датчане выступили за сохранение особого статуса в общеевропейском правовом пространстве еще в 2015 году. На референдуме в декабре 2015 года 53% граждан страны проголосовали против усиления тесного сотрудничества с полицейскими и правовыми структурами ЕС.

Поскольку Дания сохранит свой особый правовой статус в ЕС, она перестанет участвовать в работе Европола, превратившегося в надгосударственную структуру под руководством европейских органов юстиции. Этот статус Дания получила в 1992 году после того, как датчане на референдуме отказались признать Маастрихтский договор о создании ЕС.

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