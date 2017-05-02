Протесты в Венесуэле 2017: Николас Мадуро увеличил минимальную зарплату на 60%‍

02.05.17 09:43Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне продолжающихся антиправительственных манифестаций решил объявить о повышении минимальной зарплаты на 60% - с 40 тысяч боливаров до 65 тысяч боливаров.

Отметим, что с 1 мая минимальный размер зарплаты в Венесуэле составит 65021 боливар, а стоимость основной продуктовой корзины повышена до 200 тысяч боливаров. Также гражданам страны будут выделять 135 тыс. боливаров на продукты питания, то есть минимальная выплата фактически составит 200 тыс. боливаров (около $95). Кроме того, введены дополнительные выплаты пенсионерам в размере 19,5 тыс. боливаров.

Надо сказать, что это уже третье повышение зарплат с начала года, вызванное высокой инфляцией и падением реального курса национальной валюты.

Стоит пояснить, что в Венесуэле действует три курса национальной валюты - официальный, по которому 1 доллар стоит 10 боливаров, обменный, отличающийся в семьдесят раз - 716 боливаров за доллар, и курс черного рынка - около 4 тысяч боливаров за доллар.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз, согласно которому уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году превысит 2000%.

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