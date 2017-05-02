Блэр возвращается в политику из-за Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил о своем возвращении в политику. Политик выступает против выхода Великобритании из ЕС.

Об этом он заявил в интервью The Daily Mirror.

"– После Brexit у меня появился прямой мотив больше участвовать в политике, — сказал Тони Блэр."

В каком качестве он собирается продолжить карьеру, неизвестно. Политик отметил, что не намерен участвовать в выборах в парламент, которые состоятся летом 2017 года.

"– Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы проходим этот исторический момент, а я никак не высказываюсь — это будет означать, что я не беспокоюсь за нашу страну. Это не так, — заявил политик."

Также Тони Блэр добавил, что не собирается оставлять свою нынешнюю постоянную занятость в благотворительном фонде.

Тони Блэр — бывший лидер Лейбористской партии Великобритании. В 1997 году он стал самым молодым премьер-министром за всю историю страны и он возглавлял правительство до 2007 года. После отставки участвовал в урегулировании арабо-израильского конфликта и занимался делами своего благотворительного фонда.

В середине апреля 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент. Британские консерваторы рассчитывают по итогам выборов усилить свои позиции в парламенте, что поможет им провести процедуру Brexit.

Также ранее сообщалось, что Тони Блэр призывал людей подняться против Brexit.

Ранее Байден заявил, что Обама тоже готов вернуться в политику.