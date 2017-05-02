В России окончательно запретили Rutracker

Все зеркала и служебные сервера заблокируют.

В России Роскомнадзор собирается окончательно заблокировать уже заблокированный Rutracker. Ведомство закрыло доступ ко всем его зеркалам и служебным серверам, которые выдают участникам обмена данными IP-адреса источников, где можно скачать файлы, пишут Известия.

Это приводит к тому, что скачивание контента либо замедляется до критических скоростей, либо вообще останавливается. Андрей Клименко, глава компании Pirate Pay, которая предоставляет услуги в России по блокировке пиратских раздач, заявил, что они уже подготовили список "зеркал" Rutracker, которые в ближайшее время будут заблокированы.

Гендиректор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина заявила, что Rutracker остается крупнейшим пиратским ресурсом Рунета:

"После блокировки его посещаемость на некоторое время упала, но потом пользователи нашли способы обхода запретов, и сейчас сайт функционирует в полную силу".

Напомним, ранее сообщалось, что RuTracker приобрел 100 новых доменов.