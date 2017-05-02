В Одессе обыскивают дома пророссийских активистов

02.05.17 11:44Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

По сведениям СМИ, обыски проходят сразу в пяти местах.

В Одессе правоохранители проводят обыски у некоторых пророссийских активистов, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, о проведении обыска сообщил один из лидеров пророссийских активистов Морис Ибрагим.

"Друзья, у меня проводится обыск", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, СМИ сообщают, что обыски проводятся сотрудниками СБУ по двум, а по другим данным – по пяти адресам.

Вместе с тем, в пресс-службе управления СБУ в Одесской области изданию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков.

"На сегодня запланировано большое количество следственных мероприятий. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения таких мероприятий у конкретного лица", - сказала агентству пресс-секретарь УСБУ Анна Шевчук.

Напомним, сегодня в Одессе пророссийские активисты собираются на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов. Порядок охраняют около трех тысяч правоохранителей.

Похожие новости

03.04.17 10:08Одесские дельцы получили 30 миллионов гривен от продажи поддельных медикаментов

27.04.16 17:17СБУ задержала 6 прокуроров на Одесчине, антикоррупционный рейд продолжается

22.02.16 19:57СБУ задержала в Одессе организатора сепаратистского движения

10.10.15 20:00В Одесскую область планировалось завести «зеленых человечков» из Приднестровья, — Грицак

16.03.15 18:43СБУ завершила первый этап АТО в Одессе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 02.05.2017

Закругление верхнее-левое

13:22Николаевцы уничтожают территорию городского пляжа

13:16Хімічна зброя, використана в Сирії, могла бути радянського виробництва - HRW

13:02Китайцы создали гигантского супер-робота

12:44В.Путин и А.Меркель во время встречи в Сочи обсудят ситуацию в Украине

12:39Рост зарплат опережает рост цен – Гройсман

12:28Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов финпомощи

12:22Українець, про смерть якого в СІЗО Росії повідомили ЗМІ, «живий-здоровий» – консул

12:13Команда «Нико-Баскет» дважды проиграла «Химику-2»

12:04Николаевский депутат задекларировал 160 тысяч наличными и аренда "под застрой"

11:561 Мая во Франции: 6 полицейских травмированы во время марша

11:44В Одессе обыскивают дома пророссийских активистов

11:37В России окончательно запретили Rutracker

11:30Выпускники Coding for Future: История Анны Кузнецовой

11:12Блэр возвращается в политику из-за Brexit

11:01В Лондоне произошло задержание троих девушек по подозрению в терроризме

10:57В Миколаєві відбувся літературний перфоманс

10:48Оперативная информация за сутки по Николаевщине

10:44Николаевцев просят помочь раненому щенку продуктами питания

10:39Фьюри: Мне даже не нужен бой для разогрева, чтобы драться с Джошуа

10:23В Беларуси подросток зарезал своих бабушку и дедушку из-за электронной сигареты

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.04.17 13:391970

Ученые обнаружили невиданного ранее моллюска (видео)

18.04.17 13:432150

В Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля

18.04.17 13:551830

После драки на Пасху николаевские власти хотят перекрыть Ингульский спуск для машин

18.04.17 14:061670

Под Хмельницким отец поджег дом с детьми

Самые читаемые

18.04.17 18:5330390

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

19.04.17 08:193840

Коротко о том, что не так с украинскими реформами

22.04.17 08:483460

Красная горка: что можно и нельзя делать в поминальные дни

27.04.17 17:223180

В Николаеве проведут первый семейный фестиваль Riviera Fest

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика