В Одессе обыскивают дома пророссийских активистов

По сведениям СМИ, обыски проходят сразу в пяти местах.

В Одессе правоохранители проводят обыски у некоторых пророссийских активистов, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, о проведении обыска сообщил один из лидеров пророссийских активистов Морис Ибрагим.

"Друзья, у меня проводится обыск", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, СМИ сообщают, что обыски проводятся сотрудниками СБУ по двум, а по другим данным – по пяти адресам.

Вместе с тем, в пресс-службе управления СБУ в Одесской области изданию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков.

"На сегодня запланировано большое количество следственных мероприятий. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения таких мероприятий у конкретного лица", - сказала агентству пресс-секретарь УСБУ Анна Шевчук.

Напомним, сегодня в Одессе пророссийские активисты собираются на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов. Порядок охраняют около трех тысяч правоохранителей.