18.04.17 13:391970
В Одессе обыскивают дома пророссийских активистов
|02.05.17 11:44
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По сведениям СМИ, обыски проходят сразу в пяти местах.
По сведениям СМИ, обыски проходят сразу в пяти местах.
В Одессе правоохранители проводят обыски у некоторых пророссийских активистов, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, о проведении обыска сообщил один из лидеров пророссийских активистов Морис Ибрагим.
"Друзья, у меня проводится обыск", - написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, СМИ сообщают, что обыски проводятся сотрудниками СБУ по двум, а по другим данным – по пяти адресам.
Вместе с тем, в пресс-службе управления СБУ в Одесской области изданию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков.
"На сегодня запланировано большое количество следственных мероприятий. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения таких мероприятий у конкретного лица", - сказала агентству пресс-секретарь УСБУ Анна Шевчук.
Напомним, сегодня в Одессе пророссийские активисты собираются на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов. Порядок охраняют около трех тысяч правоохранителей.