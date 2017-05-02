1 Мая во Франции: 6 полицейских травмированы во время марша

02.05.17 11:56Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Около 150 людей, вооруженных коктейлями молотова и камнями, совершили нападение на мирное шествие в центре Парижа 1 Мая.

Во Франции прошли последние митинги перед выборами президента. На митинг самовыдвиженца-центриста Эммануэля Макрона в Париже пришли около десяти тысяч человек. Выступая перед публикой, он назвал "Национальный фронт" антифранцузской партией и призвал избирателей левых взглядов не голосовать за неё.

Ультраправый кандидат Марин Ле Пен провела свой митинг в пригороде французской столицы. Она призвала соотечественников "сохранять национальное достоинство". Ле Пен назвала Макрона "рабом мировой финансовой системы". В Париже также прошли акции противников "Национального фронта".

Традиционный для первого мая марш профсоюзов в центре Парижа был сорван. Более ста ультралевых активистов присоединились к колоннам демонстратов и начали бросать в полицию камнями и бутылки с зажигательной смесью. Ранены шестеро полицейских, двое из них получили серьёзные травмы. Несколько человек задержаны.

Согласно последним соцопросам опросам, Макрон во втором туре опередит Пен с результатом 59 процентов против 41-го. За последние дни кандидат от "Национального фронта" немного сократила разрыв. Последний этам голосования намечен на 7 мая.

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