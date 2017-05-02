Команда «Нико-Баскет» дважды проиграла «Химику-2»

В высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу продолжается второй этап. В турнире за 1-8 места участвует николаевский «Нико-Баскет». Команда Валентина Берестнева дважды сыграла в Южной с «Химиком-2» и дважды проиграла. Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

Южненская команда гарантировала себе место в плей-офф дважды обыграв Николаев на своей площадке. Первая игра до самого конца хранила интригу: кто же выйдет победителем? В конце концов южненцы взяли верх над корабелами, оторвавшись от них на 4 очка.

Во второй встрече после первой половины матча Нико-Баскет начал сдавать позиции. Начав третью четверть с преимуществом в 2 очка николаевцы начали давать Химику оторваться и в итоге проиграли со счетом 105:82. Химик-2 — Нико-Баскет — 95:91 (24:19, 21:22, 22:28, 28:22).