Українець, про смерть якого в СІЗО Росії повідомили ЗМІ, «живий-здоровий» – консул

Артур Панов

Український громадянин Артур Панов, який перебуває в слідчому ізоляторі в російському Ростові-на-Дону, живий, а інформація про його загибель неправдива. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив у вівторок консул України в Ростові-на-Дону Віталій Конарський.

«Остання інформація по цьому факту це те, що Панов – живий-здоровий. Подробиць вказати не можу, оскільки треба з’ясувати, звідки взялася така інформація, але вона не підтверджується», – сказав Конарський.

Раніше блогер російського інтернет-видання «Фонтанка» повідомив про смерть 29 квітня внаслідок серцевої недостатності 19-річного українця Артура Панова, якого обвинувачують у підготовці теракту в Росії.

Артур Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області після перетину українсько-російського кордону за підозрою у підготовці теракту в Росії. 14 лютого в Північно-Кавказькому військовому окружному суді міста Ростов-на-Дону почався судовий процес у його справі. Разом з Пановим на лаві підсудних опинився ростовський студент, якому інкримінують сприяння у «злочинній діяльності» українця. Панов своєї провини не визнає.