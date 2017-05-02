Рост зарплат опережает рост цен – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил про рост средней заработной платы в марте текущего года.

"Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%", – написал премьер-министр на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

Также глава правительства отметил, что в целом по году в Украине рост доходов составил более чем 37%, а инфляция за этот период составила около 15%.

"Можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен. А это то, чего мы хотим: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца", подчеркнул В.Гройсман.