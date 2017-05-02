В.Путин и А.Меркель во время встречи в Сочи обсудят ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретятся сегодня в Сочи, чтобы обсудить ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей, вопросы борьбы с терроризмом, а также сирийскую проблематику.

“Визит Меркель в РФ служит подготовкой к саммиту „Большой двадцатки“, который пройдет в июле в Гамбурге. Главы стран обменяются мнениями в связи с предстоящим саммитом”, — говорится в сообщении. “Опрошенные эксперты считают, что главными при обсуждении станут события на Украине и в Сирии, а также экономика, однако не верят, что во время визита Меркель в Россию произойдет перезагрузка германо-российских отношений”, — говорится в сообщении.