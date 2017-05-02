Китайцы создали гигантского супер-робота

Китайская компания Greatmetal построила прототип пилотируемого боевого робота Monkey King для участия в боях Megabots.

Его показали на фестивале G-Festival в Пекине. Как отмечается, китайский робот пилотируется человеком (так что строго говоря это не робот, а экзоскелет), при этом он может ходить на четырех конечностях для лучшей устойчивости, а также умеет вставать на ноги.

Такая конфигурация позволяет ему взять в руки жезл, закрепленный на спине, и, судя по всему, использовать его в качестве оружия. Кроме этого, робот умеет двигать конечностями и головой, также предусмотрен специальный механизм для подачи жезла в боевое положение.

Что же до реального применения в бою, то здесь пока сложно что-либо сказать. Видео, которое вы можете посмотреть выше, сделано в виде 3D-графики, потом что-то определённое сказать пока не получается.