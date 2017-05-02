Хімічна зброя, використана в Сирії, могла бути радянського виробництва - HRW

На уламках з провінції Ідліб видно зелене маркування, яке наносилося саме на подібні боєприпаси

В провінції Ідліб у Сирії могли бути використані авіабомби з зарином радянського виробництва, призначені для проведення хімічних атак.

Про це повідомила організація Human Rights Watch у своїй новій доповіді.

Зокрема, автори звіту намагаються спростувати заяви Москви і Дамаска про те, що причиною загибелі близько 100 осіб від отруєння зарином в провінції Ідліб могло стати попадання бомби в склад з токсичними речовинами.

У матеріалі йдеться про те, що фотографії і відеозаписи, зроблені в Хан-Шейхуні, свідчать, що там, ймовірно, були використані авіаційні бомби радянського виробництва, які спеціально створили для доставки зарину.

Мова йде про бомби ХАБ-250 і ХАБ-500. На уламках з провінції Ідліб, зображення яких наводить правозахисна організація, видно зелена маркування, яка наносилася саме на подібні боєприпаси. Схожі на ХАБ-250 та інші уламки бомби, виявлені місцевими жителями у воронці.