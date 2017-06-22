На горсовет николаевщины, отказавшийся от декоммунизации, завели дело

Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное производство по факту решения Баштанского городского совета о возвращении нескольким улицам в г. Баштанка старых советских названий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, 25 мая Баштанский городской совет принял решение о возврате старых названий ряду улиц в городе, которые ранее были переименованы в процессе декоммунизации. Так, за возвращение советских названий улицам «Небесной Сотни», «Подпольщиков ОУН», «Д. Боровика» и др. проголосовало большинство депутатов.

По сообщению прокуратуры, данные действия содержат признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал–социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершённые лицом, которое является представителем власти).

«Считаем, что данное решение Баштанского городского совета является очевидно противоправным и предостерегаем представителей других органов местного самоуправления от подобных действий», - рассказали в прокуратуре.