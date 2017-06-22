Визит в США: у Порошенко прокомментировали «обмен Крыма на Донбасс»

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко рассказала некоторые подробности визита украинского президента в США.

В сети продолжают активно обсуждать детали визита президента Петра Порошенко в США. Вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко систематизировала определенные «мемы» и вопросы.

Во-первых, Геращенко заверила, что разговор президентов длились не 5 минут, как утверждают некоторые обозреватели, а 30. Также она рассказала, что президент действительно поднимал во время встречи с Трампом и членами его правительства вопрос Будапештского меморандума, который предоставляет Украине гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Впрочем, о реакции Вашингтона Геращенко ничего не сказала.

По словам члена делегации, на встречах обсуждалась дальнейшая координация усилий в рамках минского процесса, нормандского формата и более активное привлечение США к процессу установления мира на Донбассе. Особенно акцентировалось внимание на вопросе освобождения заложников.

Также вице-спикер заверила, что ни о каком «обмене Крымана Донбасс» речь не шла. На всех встречах звучала позиция американской стороны, что санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая возврат Крыма и Донбасса.

Как уже сообщала Politeka, 20 июня президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

В ходе своего визита в США Порошенко после встреч с лидером США и шефом Пентагона также пообщался с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном. На встрече Порошенко и Тиллерсон «скоординировали позиции относительно прекращения российской агрессии на Донбассе и возвращения Крыма». Кроме того, они обсудили пути предоставления оборонительного оружия для Украины и усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, президент Украины провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Они, в первую очередь, обсудили российскую агрессию на Донбассе, включая регулярные действия Москвы и подконтрольных боевиков по срыву процесса мирного урегулирования. Мэттис, чье прозвище «Бешеный пес», в свою очередь заявил, что полностью поддерживает Украину и санкционное давление на Россию.