Польский политолог объяснил, почему переехал в Украину (видео)

22.06.17 09:47Сколько просмотров этой статьи207Сколько комментариев этой статьи0

После Майдана его знания в Украине оказались востребованными.

Украинско-польский журналист, политолог, ТВ-продюсер и медиэксперт Марек Серант в интервью Politeka Online рассказал о причинах, побудивших его переехать в Украину.

“Когда в Украине практически завершался Майдан, я уже понимал по некоторым признакам, которые стали появляться, что будем вести пропагандистскую войну с Россией. В тот момент я решил усовершенствовать свои знания. А еще у меня украинские корни, поэтому я с большой надеждой приехал в Украину: что здесь я буду нужен, по крайней мере, мой опыт”, — пояснил Серант.

Эксперт отметил, что его знания действительно пригодились. Однако он понимает тех, кто едет в обратном направлении. “Здесь нужны системные изменения, процессы. Человек, постоянно натыкающийся на системные барьеры, в итоге решает жить в другой стране”, — констатирует Серант.

При этом речь идет идет не о более высокой заработной плате, а о комфорте жизни, о доступности образования, здравоохранения, будущей пенсии, ровных дорог.

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