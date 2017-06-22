"От Садового убегали с круглыми глазами". Почему мэр топит Львов в мусоре

Мусорный вопрос уперся в большую политику, оппоненты боятся уступить, так как на кону — рейтинги.

Львовский мусор грозит стать одной из главных политических проблем страны. Львовянин, политолог Тарас Чорновил считает, что мэр сознательно загоняет ситуацию с мусором в тупик.

«У Андрея Садового такой характер, он считает, что все ему обязаны приносить все на блюдечке с голубой каемочкой, все его обязаны любить. Приехал к нему Гройсман, заставил руководителей городов Львовской области подписать документ о том, что они примут львовский мусор. Что делает Садовый?

Он объявляет, что все эти руководители помогают только по звонку с Банковой, что они на крючке у президента, поэтому он их ни о чем просить не будет, пусть, мол, так помогают, он никому спасибо не скажет», — рассказывает Чорновил.

По словам Чорновила, к Садовому только Тарас Стець в свое время раз 18 приводил инвесторов, готовых строить мусороперерабатывающий завод. «Но все они от Садового убегали с круглыми глазами. У Львова есть большой потенциал от туризма, есть деньги, чтобы справиться с этой проблемой.

Тем более учитывая, что туристический бизнес в центре Львова — отели, сувенирные магазины, транспорт, кафе, экскурсионные фирмы — находится в руках клана Садового. Деньги есть, другой вопрос, куда они идут.

Также Львов как город на границе с Европой, где нарастает экологическая катастрофа, может обратиться за кредитом к ЕБРР, и им не откажут. Только нужно представить проект, под который берется кредит, и реализовать его нужно», — говорит Чорновил.

С точки зрения депутата БПП, мажоритарщика от Львовского округа Добродомова, сейчас вопрос мусора стал политическим, а Банковая и Садовый загнали себя в такой угол, что решить вопрос не могут.