Кабмин утвердил новый Техрегламент для лифтов

Новые требования адаптированы к законодательству ЕС.

Кабинет Министров своим постановлением утвердил Технический регламент лифтов и компонентов безопасности для лифтов.

Проект соответствующего акта был разработан Государственной службой Украины по вопросам труда, в соответствии с пунктом 16 Плана мероприятий по имплементации раздела IV "Торговля и вопросы, связанные с торговлей" Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, на 2016-2019 годы и в соответствии со статьей 56 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом относительно имплементации соответствующих положений acquis ЕС в законодательство Украины, сообщает официальный сайт правительства.

Принятое решением обеспечивает полную адаптацию Технического регламента лифтов и компонентов безопасности для лифтов с Директивой 2014/33 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 года, согласование положений национального законодательства с нормами законодательства Европейского Союза в отношении лифтов и компонентов безопасности для лифтов в части технического регулирования .

Это, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня безопасности и конкурентоспособности продукции отечественного производства через идентичность требований безопасности; упрощению процедур взаимного признания результатов работ по оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА) по определенным приоритетным секторам экономики; устранению технических барьеров в торговле указанной продукцией.