Почему мэру Южноукраинска грозит отставка

Полномочия городского головы Южноукраинска Виктора Пароконного могут быть досрочно прекращены в связи с нарушением ним закона Украины в соответствии со ст. 79 ЗУ «О местном самоуправлении».

Как сообщает местное издание "Барометр", мэр Южноукраинска нарушил требования законодательства при вынесении распоряжения № 05-06-05 от 25 ноября 2016 года «О применении мер дисциплинарного взыскания».

Основанием для досрочного прекращения полномочий служит постановление Одесского апелляционного административного суда, оставившего в силе решение Южноукраинского городского суда, согласно которому действия городского головы Виктора Пароконного признаны незаконными и противоправными.

Исковое заявление в отношении городского головы Южноукраинска подала экс начальник управления труда и социальной защиты Южноукраинска Эльвира Гехад.

«Признать противоправным и отменить распоряжение Южноукраинского городского головы Пароконного Виктора Кирилловича от 25 ноября 2016 №05-06-05 «О применении мер дисциплинарного взыскания», - говорится в постановлении.

Так, в соответствии п. 2. ст. 79 полномочия городского головы могут быть досрочно прекращены, если он нарушает Конституцию или законы Украины, права и свободы граждан, не обеспечивает осуществление предоставленных ему полномочий.

В законе так же указывается, что полномочия городского головы могут быть прекращены досрочно по решению соответствующего городского совета, принятого путём тайного голосования не менее как двумя третями голосов депутатов от общего состава совета.

Депутаты Южноукраинского городского совета имеют все правовые основания, что бы досрочно прекратить полномочия городского головы Виктора Пароконного. Для отставки необходимо 23 голоса. Напомним, общая численность местного депутатского корпуса составляет 34 человека.