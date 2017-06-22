Новая партия старушек на пенсию не выйдет: очередная реформа Кабмина

Для большинства украинцев пенсионный возраст будет повышен до 63-65 лет, а так как значительная часть трудоспособного населения не имеет возможности работать легально и не сможет набрать необходимый стаж, то им может "не светить" пенсия к достижению пенсионного возраста.

Кабинет министров подготовил проект пенсионный реформы. Премьер планирует внести его на рассмотрение Верховной Рады уже на текущей неделе, хотя в профильном комитете парламента заявили, что голосование состоится не ранее 11 июля.

На прошлой неделе прошел Национальный совет реформ, который поддержал правительственный проект пенсионной реформы. Пока суть реформы до конца неясна, потому что ее нет в открытом доступе, известны лишь некоторые тезисы, однако и они ясно говорят о том, что реформа направлена на то, чтобы сократить расходы государства на выплату пенсий.

В предложенном пакете планируется отсрочить на два года повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет. Ранее ожидалось, что стаж повысят с 1 января 2018 года, сейчас его предлагают отложить на 1 января 2020 года, когда и начнется, собственно сама реформа.

С этого периода минимальный страховой стаж, необходимый для того, чтобы человек вообще мог выйти на пенсию, составит 25 лет против 15 лет, как сейчас. Кроме того, он постепенно будет повышен до 35 лет. Если человек не накопил к 60 годам 25 лет минимального трудового стажа, то он сможет получать пенсию лишь с 63 лет, а позднее — лишь с 65-ти.

Судьба тех, кто будет иметь менее нынешних 15 лет трудового стажа остается неясной. В Минсоцполитики говорят, что такие люди будут получать некую соцпомощь, размер которой не известен. Фактически, правительство пошло на поводу требованиям Международного фонда повысить пенсионный возраст, однако сделало это в замаскированной форме.

Скорее всего, для большинства украинцев пенсионный возраст будет повышен до 63-65 лет, а учитывая тот факт, что значительная часть ныне трудоспособных украинцев не имеет возможности работать легально и не могут набрать необходимый стаж, то им может "не светить" пенсия к достижению пенсионного возраста.

Взамен правительство обещает поднять пенсии, или как они выражаются, "осовременить" их для тех, кто вышел на пенсию, когда минимальная зарплата была меньше нынешнего уровня. Впрочем, для большинства нынешних пенсионеров, у которых низкий коэффициент трудового стажа, повышение будет незначительным — от 50 до 500 грн в месяц. На это придется тратить около 40 миллиардов гривен в год. Эксперты опасаются, что "осовременивание" может стать сладкой пилюлей, которой пытаются подсластить горечь повышения пенсионного возраста.

"К сожалению, до сих пор не опубликован законопроект. Я, как эксперт, не могу комментировать инфографику или заявление премьера. К сожалению, нечего пока комментировать. До тех пор, пока не будет законопроекта, можно говорить только об условных вещах. А об условных вещах пусть говорят политики, а не эксперты. Давайте дождемся законопроекта, и тогда уже с удовольствием прокомментирую это положение. А до этого момента это все равно, что обсуждать сферического коня в вакууме, и особенно его жизнедеятельности.

Нет документа и невозможно сделать анализ. Я сейчас сижу перед Интернетом и читаю замечательное заявление Гройсмана в эфире 112 телеканала, что сегодня Кабмин направит на согласование парламента пакет законопроектов о пенсионной рфеорме. Давайте дождемся, пока они их внесет, потому что, если вы помните презентация была 18 мая. Сегодня 21 июня. Более чем за месяц Кабмин не удосужился показать, что они там наваяли. Нормальные люди сначала представляют законопроект, а потом делают презентацию.

И только украинское правительство сначала делает презентацию, а потом на основании презентации, судя по происходящему, пишет законопроект.. Это уникальный случай. Я если честно, не знаю какое нибудь другого правительства, которое бы разрабатывало законопроект на основании презентации", — заявил РИА Новости Украина экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.