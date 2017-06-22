Новая коррупционная кормушка: что придумали чиновники

22.06.17 14:26Сколько просмотров этой статьи206Сколько комментариев этой статьи0

За определенную сумму можно найти правильный подход к чиновникам НКРЕКП.

Чтобы открыть предприятие почти всегда надо присоединиться к электрическим сетям. Еще в конце января Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила ставки присоединение к сетям в 6 раз.

Затем в связи с резонансом решение в печать в “Правительственный Курьер” не пустили. Но и нового решения не приняли, из-за чего образовалась бюрократичная неопределенность. Об этом в Facebook сообщил эксперт в области энергетики Андрей Герус.

Теперь новые присоединения находятся в подвешенном состоянии — облэнерго просто не выдают технические условия, ссылаясь, что нет соответствующего решения НКРЭКУ по ставкам. Пример отказа:

“Более того, в связи с этой “реформой”, появилась новая услуга — за определенные чаевые ваше заявление могут зарегистрировать задним числом, когда еще не было “реформы”. Таким сможете получить присоединения еще и дешевле — по старым ставкам», — констатирует эксперт.

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