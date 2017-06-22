Туск в Брюсселе обратился к украинцам на украинском языке с трогательной речью (видео)

Президент Европейского Совета Дональд Туск во время совместного с украинским лидером Петром Порошенко выступления обратился к украинцам на их родном языке.

«Вы ничего не получили просто так. Вы все заслужили. И именно поэтому у нас здесь, в Европе, вами восторгаются и поддерживают вас, хотя я знаю, что этого не всегда достаточно. Уважаемые украинцы, вы имеете право гордиться собой. Вы вправе рассчитывать от Европы на большее», – сказал Туск.

Также он добавил, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС будет ратифицировано в ближайшее время.

В свою очередь Петр Порошенко поблагодарил Туска за «изысканный» украинский и подчеркнул, что уже с 1 сентября Соглашение заработает в полном объеме.