Протокол «о коррупции» мэра Сенкевича слушали в суде — судья подала самоотвод

22.06.17 13:57Сколько просмотров этой статьи205Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 22 июня, в Центральном районном суде города Николаева рассматривали протокол о коррупции городского головы Александра Сенкевича.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в суде.

Так, в суд был направлен административный протокол о коррупционном правонарушении градоначальника, врученный ему 14 июня, сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции, от которого мэр бежал через балкон.

Дело должна была рассматривать Светлана Скрипченко, но 20 июня она подала заявление о самоотводе, в котором заявила, что у неё есть конфликт интересов и это может вызвать недоверие участников процесса.

Сторона обвинения, мэр Сенкевич и сторона защиты полностью поддержали решение Скрипченко.

Заслушав все стороны судебного процесса судья Владимир Олейников удовлетворил заявление о самоотводе Светланы Скрипченко.

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