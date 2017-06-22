Протокол «о коррупции» мэра Сенкевича слушали в суде — судья подала самоотвод

В четверг, 22 июня, в Центральном районном суде города Николаева рассматривали протокол о коррупции городского головы Александра Сенкевича.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в суде.

Так, в суд был направлен административный протокол о коррупционном правонарушении градоначальника, врученный ему 14 июня, сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции, от которого мэр бежал через балкон.

Дело должна была рассматривать Светлана Скрипченко, но 20 июня она подала заявление о самоотводе, в котором заявила, что у неё есть конфликт интересов и это может вызвать недоверие участников процесса.

Сторона обвинения, мэр Сенкевич и сторона защиты полностью поддержали решение Скрипченко.

Заслушав все стороны судебного процесса судья Владимир Олейников удовлетворил заявление о самоотводе Светланы Скрипченко.